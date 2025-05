Auxiliar de Jardim detona Atlético nas redes: ‘Cruzeiro não tem rival em Minas’

Chefe da análise de desempenho da Raposa, Diogo Dias vai a público e critica postura reativa do rival no clássico dipsutado no Mineirão / Crédito: Jogada 10

Um dos auxiliares do técnico Leonardo Jardim detonou o Atlético pela postura reativa no empate com o Cruzeiro no último domingo (18), pelo Campeonato Brasileiro. Chefe da análise de desempenho da Raposa, Diogo Dias fez críticas nas redes sociais à performance da equipe de Cuca no clássico disputado no Mineirão. “O Cruzeiro não tem rival em Minas Gerais. Hoje, tive a confirmação que precisava. Jamais permitirei alguém falar que o Atlético é rival. Equipe que joga um clássico como o AMG (Atlético-MG) jogou hoje jamais se pode considerar rival de uma equipe grande. O Cruzeiro é um gigante incontestável”, escreveu em postagem no Instagram.