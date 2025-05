Atlético de Madrid lança uniforme inspirado na banda AC/DC

Camisa azul com raios faz referência à música Thunderstruck e será usada na última rodada da temporada 2024/25

O Atlético de Madrid divulgou seu uniforme alternativo para a temporada 2025/26, com um visual inspirado na lendária banda de rock AC/DC. A camisa, em tons de azul, traz raios nas laterais em referência à música Thunderstruck, que toca no estádio Metropolitano antes de cada jogo, durante a apresentação dos titulares e reservas comandados pelo técnico Diego Simeone.

“A inspiração vem da trilha sonora que embala cada partida no nosso estádio. Algumas músicas não são somente ouvidas, são sentidas”, explicou o clube no lançamento do uniforme.

Além disso, detalhes em amarelo aparecem no escudo e também nas meias. A camisa ainda traz a mensagem: “Perigo: Atleti – Não há volta a dar.”