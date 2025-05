Zubeldía: ‘Agora estamos no baile e temos que bailar’

Treinador do São Paulo, Luis Zubeldía se esquivou de uma pergunta sobre o número de lesionados do Tricolor. Na entrevista coletiva deste sábado (18), no Morumbis, após a vitória sobre o Grêmio por 2 a 1, de virada, pelo Campeonato Brasileiro, também não quis opinar sobre se o clube, diante de um elenco curto, deveria ir ao mercado atrás de jogadores.

“Agora estamos no baile e temos que bailar. Não quero falar mais dos lesionados, do elenco ser curto ou não. Estou focado nos jogos até as pausas, com o melhor que temos. Ponto”, encerrou a discussão o treinador argentino.