Renato Paiva brinca sobre Cristiano Ronaldo no Botafogo: ‘Natal é só em dezembro’

Para o técnico Renato Paiva, o empate, sem gols, do Botafogo com o Flamengo foi justo. Mesmo sem ficar com os três pontos pelo Brasileirão, no Maracanã, o treinador parabenizou a equipe carioca e disse que faltou caprichar no último passe para conseguir ficar com a vitória. Ele também riu e brincou sobre uma pergunta acerca da vinda de Cristiano Ronaldo para a disputa do Mundial.

“Controlamos melhor o jogo no segundo tempo e acho que tivemos a melhor chance da partida. Mas faltou aquele plus no último passe, na última decisão, às vezes até em superioridade numérica… Poderíamos ter aproveitado melhor os contra-ataques, definido melhor as jogadas. Dei parabéns aos jogadores pela partida que fizeram. Não é um campo fácil e nem um adversário fácil de se enfrentar. Eles representaram dignamente o atual campeão da Série A do Brasil. A melhor chance do jogo foi nossa, poderíamos ter feito o gol, mas entendo que o empate foi justo”, frisou.