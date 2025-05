PSV éo improvável bicampeão holandês

O PSV, após uma recuperação sensacional e uma série de tropeços do Ajax, é o campeão holandês da temporada 2024/25. A conquista foi confirmada neste domingo, 18/5, quando o time de Eindhoven, fora de casa, fez 3 a 1 no Sparta Roterdã. Com isso, fechou a temporada com 79 pontos, contra 78 do Ajax (que venceu o Twente por 2 a 0) e 68 do terceiro colocado Feyenoord. Os gols do PSV foram de Perisic, De Jong e Tilman, com Zecheil descontando para o Sparta.

Foi uma conquista que parecia improvável. Afinal, depois que o PSV perdeu em casapara o Ajax, nada indicava isso. Mas o time encaixou sete vitórias seguidas depois disso. Quando restavam cinco rodadas para o fim, o Ajax tinha 73 pontos contra 64 do PSV. Porém, o Ajax empatou dois jogos e perdeu dois, enquanto o time rival venceu os quatro jogos. Assim, assumiu a liderança (76 a 75) na penúltima. Como os dois venceram na rodada final, a posição ficou inalterada.