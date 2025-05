Palmeiras vira para cima do Bragantino e amplia vantagem na liderança

O líder Palmeiras está em grande fase. Neste domingo, 18/5, foi até o Estádio Municipal, em Bragança Paulista, e venceu de virada o Bragantino, 2 a 1. Valeu pela nona rodada da Série A do Brasileirão. O Braga saiu na frente com Gabriel, no primeiro tempo. Mas, na etapa final, Murilo e Maurício (este entrou no segundo tempo e mudou o jogo) garantiram mais três pontos para o Verdão. Os palmeirenses fecham a rodada com 22 pontos, abrindo quatro de frente para o Flamengo, o vice-líder.

O Palmeiras não contou com Abel Ferreira no banco. O treinador cumpriu suspensão, e João Martins, mais uma vez, foi seu substituto. Outro desfalque foi Endrick. A avó do atacante faleceu, e ele foi liberado para ficar com a família.