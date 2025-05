Lesionado, Ferreirinha só deve retornar ao São Paulo após o Mundial

Baixa de última hora do São Paulo na vitória sobre o Grêmio por conta de uma lesão da fáscia plantar do pé esquerdo, o atacante Ferreirinha deve desfalcar o Tricolor por pelo menos mais cinco partidas: Náutico, Mirassol, Talleres, Bahia e Vasco. Dessa forma, o atleta só deve retornar ao time após a pausa para o Mundial de clubes, que vai até julho.

Assim, Ferreirinha se junta a Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Henrique (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo), Igor Vinícius (lombalgia), Lucas (estiramento da cápsula posterior do joelho direito), Ruan (dores no joelho direito) e Rodriguinho (entorse no tornozelo direito) na lista de jogadores no DM do São Paulo.