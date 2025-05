Kaio Jorge lamenta empate do Cruzeiro com o Galo: ‘Massacramos’

“Fizemos uma ótima partida ataque contra defesa, praticamos um bom futebol. Massacramos nos dois tempos. Mandamos bola na trave”, disse o goleador cruzeirense, lembrando que o Cruzeiro Teve muito volume, com 55% de posse de bola, 22 a 7 em finalizações e 15 a 1 em escanteios.

No fim do clássico entre Cruzeiro e Atlético, neste domingo, 18/5, pelo Brasileirão, o atacante Kaio Jorge disse que o resultado, empate em 0 a0, foi injusto .

Kaio Jorge: Jardim é um paizão

Kaio Jorge lembrou que muito da evolução do Cruzwiero teve a ver com a chegada do treiandor Leonardo Jardim.

Estamos em evolução constante. Antes de Leonardo Jardim chegar, a equipe estava um pouco confusa. Mas ele chegou e arrumou a casa. O Professor Jardim é um paizão pra gente. E certamente faremos uma grande campanha no Brasileiro”.

