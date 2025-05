Flamengo e Botafogo empatam, no Maracanã, em um clássico sem inspiração

Em clássico com mais transpiração do que inspiração, Flamengo e Botafogo ficaram no 0 a 0 pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Rubro-Negro segue na segunda colocação, agora com 18 pontos, porém viu o Palmeiras aumentar a distância para quatro, após o triunfo sobre o Red Bull Bragantino (22). O Alvinegro está em nono, com 12, três a menos que o Bahia, que está no G6.

O próximo compromisso da equipe da Gávea será pela Copa do Brasil, contra o Botafogo (PB), na quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília). O Alvinegro, por sua vez, joga com o Capital (DF), na quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Mané Garrincha.