Emocionado, Hércules desabafa após primeiro gol pelo Fluminense: ‘Tudo o que aconteceu’

Autor do gol de empate com o Juventude, no Alfredo Jaconi, o reforço chegou às Laranjeiras no início da temporada

Hércules não viveu um domingo qualquer em Caxias do Sul. Isso porque o volante marcou o gol do Fluminense no empate em 1 a 1 com o Juventude — seu primeiro pelo Tricolor — e garantiu um ponto ao time na nona rodada do Brasileirão. Após o jogo, ele desabafou sobre os desafios que enfrentou desde sua chegada às Laranjeiras, no início do ano.

“Eu cheguei no clube e ficou um pouco complicada a minha situação. Tudo o que aconteceu, a situação da minha família também… Eles me deram força para continuar trabalhando firme e forte. Vou continuar trabalhando para as coisas melhorarem junto com o grupo. Todos me apoiaram, me deram força”, afirmou o atleta.

Eleito craque da partida, o jovem demonstrou ambição por um protagonismo ainda maior após o período difícil. A emoção após o jogo reflete, em sua análise, a todo esforço que tem feito nos últimos meses. “É chegar em casa triste por querer dar mais. Querer que as coisas melhorem, e a família ver que a gente fica se perguntando o motivo de não dar certo”, e completou:

“Mas como minha família sempre fala: ‘Quem trabalha, Deus ajuda’. E eu estou trabalhando muito”, disse com voz embargada.

Reconhecimento técnico e novas perspectivas

A boa exibição reforçou a confiança da comissão técnica no atleta, que pode ganhar novas oportunidades no meio-campo. O técnico Renato Gaúcho, aliás, elogiou publicamente a atuação do volante e destacou sua contribuição tanto na marcação quanto na chegada ao ataque.