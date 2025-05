Cuiabano exalta torcida e analisa atuação do Botafogo: ‘Merecíamos o resultado positivo’

Lateral-esquerdo, que voltou a atuar como ponta e mais próximo à meta adversária, destaca apoio dos torcedores do início ao fim do clássico

Em um clássico bem disputado, mas sem inspiração e eficiência, o Botafogo empatou com o Flamengo por 0 a 0, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Assim, para o lateral Cuiabano, que voltou a atuar como ponta, mais próximo à meta adversária, a equipe poderia ter ficado com os três pontos. Ele também elogiou a presença e o apoio da torcida alvinegra.

“Clássico é sempre um jogo difícil, e no segundo tempo merecíamos sair com o resultado positivo. Por detalhes não conseguimos. É seguir trabalhando. Quero também dar parabéns à nossa torcida que compareceu e nos apoiou até o final, agradecer a eles, e seguimos bem no campeonato”, afirmou.