Corinthians vence e afunda ainda mais o Santos

Yuri Alberto marca, o Timão faz 1 a 0 no clássico na Neo Química e sobe na tabela do Brasileiro. Peixe não sai do penúltimo lugar / Crédito: Jogada 10

O Corinthians não fez um grande jogo, mas soube se impor e venceu o Santos neste domingo, 18/5, por 1 a 0. A partida, válida pela 9ª rodada da Série A do Brasileirão, na Neo Química, foi decidida com um gol de Yuri Alberto no segundo tempo. O jogo foi truncado, com muito empurra-empurra. O Santos fez um bom primeiro tempo, mas foi inoperante no ataque. Já o Timão se impôs na etapa final e garantiu uma vitória importante para festa sa dua torcida (46.535 pagantes). Para o Corinthians, o bom resultado leva o time aos 13 pontos, ficando no meio da tabela. Já o Santos vai de mal a pior — com apenas cinco pontos, segue na vice-lanterna e acumula a quinta derrota em cinco jogos como visitante.

Mesmo jogando em casa e com todo o apoio de uma torcida única que lotou a Neo Química Arena, o Corinthians não fez um bom primeiro tempo. Houve muitos erros de posicionamento, especialmente com Bidon e Maycon, que deveriam ser os responsáveis por iniciar as jogadas ofensivas, mas estavam sem inspiração. Isso fez o Santos dominar o meio de campo, contar com a qualidade de Rollheiser e ter as melhores oportunidades. Aos 22 minutos, após um escanteio, a zaga do Timão afastou mal e a bola sobrou para Rollheiser, que cruzou na cabeça de Zé Ivaldo. O zagueiro estava livre, mas cabeceou para fora — uma chance incrível desperdiçada. Pouco depois, foi a vez de Barreal ficar livre na área para finalizar, mas também chutou para fora. O Timão, por sua vez, teve apenas uma chance clara: uma cobrança de falta de Vitor Bueno que obrigou Brazão a fazer uma boa defesa, espalmando a bola. Corinthians vence no segundo tempo O time melhorou e passou a ter mais efetividade no terço final do campo. O gol saiu aos 21 minutos, com Yuri Alberto escorando um cruzamento de Martínez. Brazão ainda tentou salvar, mas a bola já havia cruzado a linha. 1 a 0.