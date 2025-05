Arsenal vence e confirma vaga na Champions 2025/26

Declan Rice marca, Gunners fazem 1 a 0 no Newcastle e confirmam vaga no G5 da Premier League em despedida de Jorginho do Emirates / Crédito: Jogada 10

O Arsenal suou, mas venceu o Newcastle por 1 a 0 neste domingo (18) no Emirates, com gol de Declan Rice aos 10 minutos do segundo tempo pela 37ª e penúltima rodada da Premier League. Dessa forma, os Gunners confirmaram vaga na Champions League 2025/2026, mas ainda não asseguraram o vice-campeonato (o Liverpool foi campeão com pé nas costas). Com o resultado, o Arsenal chegou a 71 pontos e ainda pode ser ultrapassado pelo Manchester City, sexto lugar, que tem 65 pontos e 36 jogos. Entre os dois, aparecem o próprio Newcastle, o Chelsea e o Aston Villa. Como o trio tem 66 pontos e 37 partidas disputadas, não alcança mais a equipe dirigida por Mikel Arteta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os cinco primeiros se classificam para a Champions League, enquanto o sexto disputará a Liga Europa e o sétimo joga a Liga Conferência. No momento, o sétimo é o Nottingham Forest, com 65. Na última rodada, o Arsenal visita o lanterna Southampton, o City visita o Fulham e o Newcastle recebe o Everton. Os jogos estão agendados para o próximo domingo (25). O atacante Gabriel Martinelli atuou por todos os 90 minutos pelo Arsenal, enquanto o goleiro Neto, naturalmente, não saiu do banco de reservas. Já o zagueiro Gabriel Magalhães e o atacante Gabriel Jesus sequer foram relacionados, afinal, estão lesionados. Falando em brasileiros, aliás, o volante Jorginho (naturalizado italiano) despediu-se do Arsenal no Emirates. Ele entrou nos acréscimos do segundo tempo, recebeu homenagens da torcida e agora deve acertar com o Flamengo. Jogos da 37ª rodada da Premier League Sexta-feira (16/5)

Aston Villa 2×0 Tottenham

Chelsea 1×0 Manchester United

Domingo (18/5)

Everton 2 x 0 Southampton

West Ham 1 x 2 Nottingham Forest

Brentford 2 x 3 Fulham

Leicester 2 x 0 Ipswich Town

Arsenal 1 x 0 Newcastle

Segunda-feira (19/5)

Brighton x Liverpool – 16h

Terça-feira (20/5)

Crystal Palace x Wolverhampton – 16h

Manchester City x Bournemouth – 16h