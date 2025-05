Vencido pelo cansaço, Gil avisa ao Santos que quer se aposentar

Jogador entrou no Santos em janeiro de 2024 após sucesso no Corinthians e, na prática, já está fora de campo

O zagueiro Gil, do Santos, avisou ao clube que pretende se aposentar do futebol. O Diário do Peixe divulgou que o jogador está cansado e já demonstra até arrependimento por não ter encerrado a carreira no fim de 2024.

No momento, Gil está no Rio de Janeiro por causa de problemas de doença na família e, portanto, não estará na disputa com o Corinthians, neste domingo (18/5), na Neo Química Arena. Da mesma forma, não há previsão nem mesmo para o retorno do zagueiro aos treinamentos no CT Rei Pelé. Ele deve permanecer fora de campo até a pausa do calendário para o Super Mundial de Clubes e, só então, oficializar a rescisão do contrato. Gil aceitaria até abrir mão do dinheiro que ainda está remanescente para interromper a carreira logo.