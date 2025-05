Atlético encerra preparação para clássico e tem dúvida no ataque

Com Cuello suspenso pelo terceiro cartão amarelo, técnico Cuca estuda alternativas para montar o Galo para enfrentar o Cruzeiro, no Mineirão

O treinador estuda diversas possibilidades para armar o Galo para confronto contra a Raposa. Uma opção é avançar Rubens para a ponta, deixando Caio Paulista na lateral. Outra alternativa seria colocar Bernard no meio de campo, com Rubens na esquerda.

No entanto, a chance de poder contar com o retorno de Guilherme Arana pode fazer Cuca alterar seu planejamento. O jogador da Seleção Brasileira está em fase final de recuperação de uma lesão e pode pintar entre os relacionados. A informação é mantida em sigilo pelo clube, uma vez que não divulgou detalhes do treinamento. Poupado contra o Caracas, pela Sul-Americana, Alan Franco retorna ao time.