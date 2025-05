Zé Rafael celebra retorno e vê clássico como oportunidade para ‘virar a chave’ no Santos

Volante entrou no intervalo em substituição a Rincón no empate contra o Ceará; agora, vislumbra aproveitar chance contra o Corinthians, domingo

O volante Zé Rafael celebrou o retorno aos gramados pelo Santos no empate contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Ele entrou no intervalo em substituição a Rincón no jogo disputado no Allianz Parque, casa do Palmeiras, seu ex-clube. O experiente meio-campista vê o duelo contra o Corinthians no domingo (18) como a chance ideal para “virar a chave”.

Além de comentar sobre o jogo da última segunda, Zé Rafael projetou o clássico contra o Corinthians, pela nona rodada da competição de pontos corridos. Confira o vídeo!