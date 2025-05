Vasco realiza obras para inaugurar novos ambientes no CT Moacyr Barbosa

Durante a coletiva de apresentação do técnico Fernando Diniz, o assunto sobre a estrutura do CT Moacyr Barbosa veio à tona. No entanto, o clube carioca tem feito obras para melhorias no local de treinamento da equipe principal. Assim, o foco neste momento é expandir a estrutura e inaugurar três ambientes nos próximos meses. A informação é do portal “ge”.

Com isso, o Cruz-Maltino iniciou as obras da área molhada em fevereiro. O intuito é entregar o setor com piscina e hidromassagem para auxiliar na recuperação dos jogadores até julho, na volta das competições após a pausa para o Mundial de Clubes.