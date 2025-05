Fluminense sofre com Departamento Médico cheio a um mês do Mundial

O argentino sofreu uma lesão no ligamento de grau 2 no joelho esquerdo durante o triunfo por 1 a 0 sobre a Aparecidense, pela Copa do Brasil, dia 29 de abril. Desde então, tem feito um tratamento conservador, sem a necessidade de cirurgia, e a tendência é que fique de fora em até seis semanas. Assim, ele deve disputar a competição.

Por outro lado, Bernal teve uma lesão de grau 3 no adutor da coxa esquerda no último domingo, no revés para o Atlético-MG, no gramado sintético da Arena MRV. O jogador corre contra o tempo para estar à disposição no Mundial, porém a tendência é que fique de fora do certame.

O caso mais grave é o de Otávio, que rompeu o tendão de Aquiles da perna direita durante treinamento no CT Carlos Castilho no fim de março. Nesse sentido, o volante não tem previsão de retorno aos gramados e sua participação está praticamente descartada.

Novo integrante do DM

O mais novo integrante do Departamento Médico do Tricolor é Canobbio. Afinal, o atleta teve um choque de cabeça no duelo contra o Unión Española no começo do jogo. Ele teve uma fratura no lado esquerdo da face, no osso zigomático, e deve passar por uma cirurgia neste sábado (17). A expectativa é que ele volte antes do início do novo torneio.