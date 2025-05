Cristiano Ronaldo pode investir em clube espanhol

Craque português negocia entrada no grupo de sócios do clube da segunda divisão, com apoio de empresário ligado ao Al Nassr / Crédito: Jogada 10

Cristiano Ronaldo já declarou que pretende investir em clubes no futuro e esse momento pode estar mais próximo do que se imaginava. De acordo com informações do jornal espanhol ‘Marca’, publicadas nesta sexta-feira (16), o craque português pode se tornar sócio do Almería em breve. A ideia seria entrar no grupo de proprietários do clube, o ‘SMC Group’, por meio da compra de ações. LEIA MAIS: Luis Enrique brinca e afirma não desejar sucesso para Ancelotti na Seleção Brasileira