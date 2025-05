Cotado para assumir presidência da CBF pede ‘renovação’ e ‘estabilidade’

Possível candidato às eleições e favorito para presidência da CBF, Samir Xaud, de Roraima, quer mais estabilidade na entidade. Ele será o segundo mandatário mais novo nas federações do Brasil, atrás apenas de Felipe Feijó, de Alagoas, com 33. O dirigente espera que a entidade máxima do futebol brasileiro aproveite a destituição de Ednaldo Rodrigues para uma reforma.

“Sou signatário do “Manifesto pela estabilidade, renovação e descentralização do futebol brasileiro”, ao lado de colegas de outras 18 federações, e o que tenho para dizer no momento está naquele importante documento”, disse Samir ao ‘ge’.