Caio Henrique diz que daria preferência ao Fluminense em retorno ao Brasil

Atualmente no Monaco (FRA), o lateral-esquerdo Caio Henrique revelou o desejo de retornar ao Fluminense. Embora tenha ficado no clube somente na temporada 2019, o jogador disse ter boas memórias e exaltou a figura de Fernando Diniz, seu técnico na época.

“Converso bastante com a minha mulher também. A gente gostou muito do Rio de Janeiro. A vida, a praia. Nós somos de Santos, então já estamos acostumados com essa vida de praia. Eu gosto bastante. A gratidão que eu tenho pelo Fluminense é enorme. Com certeza, se hoje eu pudesse voltar ao Brasil, a preferência seria do Fluminense. Sempre deixei isso bem claro. Foi um time que me abriu as portas e eu tenho um carinho muito grande”, disse o jogador em entrevista publicada pelo site Globo Esporte.