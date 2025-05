Aston Villa vence Tottenham e volta para zona classificatória para Champions

Com gol de Konsa e Kamara, equipe de Emery vai ao quarto lugar e entra no G5 a uma rodada do fim do Campeonato Inglês / Crédito: Jogada 10

Com atuação consistente, o Aston Villa derrotou o Tottenham por 2 a 0, nesta sexta-feira (16), pela 37ª e penúltima rodada da Premier League. Konsa e Kamara marcaram os gols da partida no segundo tempo no Villa Park. Com o resultado, o time de Unai Emery entrou na zona de classificação para a Champions League e busca manter a vaga na última rodada da competição. Com a vitória dentro de casa, o Aston Villa chegou à quarta posição da tabela, com 66 pontos e ultrapassou o Chelsea, que caiu para sexto. A equipe, porém, ainda não está garantida na Champions League, já que ainda resta uma rodada. Do outro lado, o Tottenham se mantém em 17º, a primeira casa acima da zona de rebaixamento, com 38 somados. Contudo, não corre risco de rebaixamento e já está em “modo férias”.