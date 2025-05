Além de Souza, Vasco negocia rescisão de contrato do argentino Capasso

Sem espaço no elenco principal, jogador, que está afastado desde o início do ano, deve deixar o Cruz-Maltino e buscar um novo clube

O Vasco começa a se movimentar com foco na próxima janela de transferências do meio do ano. Diante disso, além da negociação para liberar Souza, revelado nas divisões do clube, o Cruz-Maltino se aproxima de um acordo para rescindir o contrato do zagueiro Manuel Capasso. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, a diretoria encaminhou as conversas com os representantes do defensor, que possui vínculo até o fim de dezembro, mas segue sem espaço no elenco.