Vasco segue na busca por investidores um ano após retomar controle da SAF

A parte associativa do Vasco completa, nesta quinta-feira (15) um ano desde que retomou o controle do futebol do clube, que estava nas mãos da 777 Partners. Desde então, a direção cruz-maltina segue na busca por investidores, porém o cenário segue de indefinições acerca do futuro.

No momento, o clube mantém conversas com interessados e troca documentos, visto que precisa ser assinado um NDA (acordo de confidencialidade). Por outro lado, a direção está bem próxima de concretizar o acordo com a G5 Partners para que ela mapeie o mercado atrás de propostas.