Torcedores do São Paulo ficam feridos após queda de placa

Quatro torcedores do São Paulo foram atingidos por uma placa no Morumbis, durante a partida contra o Libertad , nesta quarta-feira (14), pela Copa Libertadores. Dois deles acabaram sendo socorridos por uma ambulância que já estava dentro do estádio e encaminhados ao hospital.

O acidente aconteceu durante a comemoração do gol de empate do Tricolor. Após Lucca balançar a rede, uma placa caiu do setor Intermediário para o Térreo quando outros são-paulinos comemoravam com tapas, atingindo os torcedores.

Dois foram levados ao Hospital Campo Limpo com ferimentos leves e depois encaminhados para o Albert Einstein. Outros dois passaram apenas pelo ambulatório do estádio.

O São Paulo FC informa que os torcedores atingidos por uma placa na noite desta quarta-feira (14), no MorumBIS, acabaram liberados para transferência para o Hospital Albert Einstein, onde seguirão o processo de recuperação e passarão por mais exames e cuidados necessários. O São Paulo segue oferecendo suporte, e na torcida por uma pronta recuperação.

São Paulo avança na Libertadores

O Tricolor conseguiu garantir uma vaga no mata-mata da Libertadores nesta quarta-feira, ao empatar em 1 a 1 com o Libertad, no Morumbis. A equipe ficou com um a menos ainda no primeiro tempo, depois da expulsão de Alisson e viu o adversário abrir o placar no final do jogo. Contudo, nos minutos finais, o garoto Lucca fez o gol salvador que colocou o São Paulo nas oitavas.