Relembre os duelos entre Flamengo e LDU pela Libertadores

Equipes, que duelam nesta quinta-feira (15) no Maracanã, têm históricos de jogos emocionantes e com reviravoltas na competição continental / Crédito: Jogada 10

O Flamengo faz o “jogo da vida” pela Libertadores. Nesta quinta-feira (15), o clube precisa vencer a LDU para seguir vivo na competição continental. O duelo acontece, às 21h30, no Maracanã, pela quinta rodada do grupo C. Além disso, os duelos entre as equipes sempre foram emocionantes e com reviravoltas, seja em Quito ou no Rio de Janeiro. Até o momento, Flamengo e LDU já se enfrentaram em cinco oportunidades, com duas vitórias da equipe brasileira, uma dos equatorianos e três empates. A equipe rubro-negra, afinal, precisa construir saldo de gols para ficar mais tranquilo na tabela.

LEIA MAIS: Flamengo x LDU: onde assistir, escalações e arbitragem Flamengo 3 x 1 LDU Na estreia do Flamengo no Maracanã pela Libertadores de 2019, o Fla venceu a LDU por 3 a 1. Os gols da equipe carioca foram de Everton Ribeiro, Gabigol e Uribe. Além disso, o goleiro Diego Alves brilhou ao defender um pênalti ainda no primeiro tempo. LDU 2 x 1 Flamengo No segundo turno da Libertadores, no Estádio Casa Blanca, em Quito, a LDU aproveitou a altitude e venceu o Flamengo por 2 a 1. Bruno Henrique abriu o placar para o Rubro-Negro, mas os equatorianos conseguiram a virada com gols de Juan Anangonó e Andrés Chicaiza.