Por que o Santos decidiu reintegrar Julio Furch

O Santos teve uma cara nem tão nova assim em sua última atividade no CT Rei Pelé. Afinal, o argentino Julio Furch foi reintegrado ao elenco e está treinando com o restante dos companheiros, tornando-se mais uma alternativa para o técnico Cleber Xavier. Mas qual foi o motivo do Peixe trazer de volta o centroavante para o seu dia a dia?

Furch estava afastado desde o fim de 2024 e vinha treinando em horários alternativos. Ele não fazia parte dos planos do ex-técnico Pedro Caixinha, e o clube esperava que o afastamento atraísse ofertas pelo atleta. Contudo, o argentino “sentou” no contrato e recusou um empréstimo do Juventude no começo do ano. Além disso, vem dificultando as negociações com o Peixe por uma rescisão contratual.

Assim, o argentino se tornou um ativo que custa R$ 1 milhão que estava parado e sem visibilidade para atrair novos interessados. Por isso, a reintegração passou a ser vista com bons olhos pela diretoria santista. Treinando com o grupo, o atacante argentino pode atrair propostas no meio do ano.

Cleber Xavier já disse algumas vezes, sem mencionar Julio Furch, que gostaria de contar com todos os jogadores de um clube. Inclusive os que estão afastados ou em má fase, trabalhando em uma recuperação.

Furch teve papel importante na conquista do acesso e do título da Série B em 2024. Ao todo, são 63 camisas com o Santos e nove gols marcados. Ele não joga uma partida oficial desde 17 de novembro, quando entrou no segundo tempo da partida em que o Alvinegro Praiano perdeu para o CRB, na 37ª rodada da segunda divisão.