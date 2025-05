Palmeiras pode garantir liderança geral da Libertadores contra o Bolívar

Caso vença os bolivianos, nesta quinta-feira (15), no Allianz Parque, Verdão chegará a 15 pontos e não pode mais ser alcançado no geral

O Palmeiras pode garantir a melhor campanha geral da fase de grupos da Libertadores nesta quinta-feira (15). Para isso, basta vencer o Bolívar, às 19h, no Allianz Parque. Apesar de ainda ter mais dois jogos para fazer nesta primeira fase, o time já pode conseguir tal feito com uma rodada de antecedência.

Se ganhar, vai a 15 pontos em 15 possíveis e não terá como ser ultrapassado por nenhum rival, tendo só uma partida restante. O único que conseguiria encostar no Palmeiras seria o São Paulo. Contudo, o rival ficou no empate em 1 a 1 com o Libertad, na quarta-feira (14) e só pode chegar aos 14 pontos.

“(A liderança geral) é um dos nossos objetivos para pensar jogo a jogo, preparar bem cada detalhe de cada jogo. Nós sabemos como foi difícil enfrentá-los no último jogo na Bolívia, então sabemos que vai ser um jogo duro, mas estaremos diante da nossa torcida, em um lugar que nós gostamos de jogar, em que nos sentimos apoiados, na frente dos nossos torcedores”, disse Felipe Anderson, em entrevista ao site oficial do clube.

Palmeiras sobrando na Libertadores

A equipe de Abel Ferreira lidera o Grupo G com 12 pontos, seguida por Cerro Porteño, com sete, Sporting Cristal, com quatro, enquanto o Bolívar é o lanterna, com três. Mais do que a liderança geral, o Palmeiras também pode eliminar os bolivianos da competição em caso de vitória. Isso porque eles não conseguiriam mais alcançar o segundo colocado da chave.

