Liverpool fecha contratação de substituto de Alexander-Arnold, afirma jornal

A pedido de Arne Slot, clube inglês paga multa rescisória e acerta a contratação do lateral do Leverkusen

O Liverpool se movimentou nos bastidores e fechou com um substituto para Alexander-Arnold. De acordo com informações do jornal ‘The Times’, os Reds acertaram a contratação de Jeremie Frimpong, lateral-direito de 24 anos que estava no Bayer Leverkusen. O clube inglês vai pagar a cláusula de rescisão do jogador, no valor de 35,6 milhões de euros (cerca de R$ 205 milhões).

