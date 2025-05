Igor Jesus, do Botafogo: ‘Baixamos a guarda após abrir 2 a 0’

Assim como fez Artur, o atacante Igor Jesus valorizou a postura do Botafogo na vitória por 3 a 2 sobre o Estudiantes, mas fez uma ressalva. Afinal, o Glorioso abriu 2 a 0 e cedeu o empate em cerca de 15 minutos. No entanto, Artur brilhou no finalzinho da partida e assegurou a vitória do Glorioso.

“Feliz pelo meu primeiro gol na Libertadores, espero que seja o primeiro de muitos. É dar toda a honra e glória para o Senhor, que me capacitou e vem me capacitando a cada dia. Acho que foi um jogo bastante emocionante, mas conseguimos conduzir da melhor forma. Depois que fizemos 2 a 0, baixamos um pouquinho a linha e é uma coisa que não pode acontecer. Espero que possamos trabalhar isso no decorrer da semana para que possamos fazer um bom jogo também no clássico (contra o Flamengo, domingo)”, comentou Igor Jesus em entrevista à “ESPN”.