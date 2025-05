Gabigol: ‘Esta vitória valia muito para o Cruzeiro’

Autor do gol da vitória por 2 a 1 sobre o Palestino, pela Sula, aos 45 da etapa final, Gabi exalta bom resultado,mesmo com o time já eliminado

Mais uma vez decisivo para o Cruzeiro, Gabigol, ao fazer o gol da vitória do time sobre o Palestino aos 45 minutos da etapa final, chegou ao seu nono tento em 2025. É o artilheiro do time. No fim da partida, ele comentou que o jogo poderia não valer a classificação — o Cruzeiro já está eliminado da competição —, mas que era relevante sair com um resultado positivo.

“Pode não valer nada para o campeonato. Mas este jogo valia muito para a gente e para o torcedor que compareceu ao Mineirão (quase 10 mil). Vencer era importante, pois estamos em uma ótima sequência de vitórias”, disse Gabi, elogiando o comportamento do time que, mesmo com um mistão, conseguiu mais um bom resultado. Afinal, nos últimos seis jogos, o time ganhou cinco e empatou um.