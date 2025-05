Em noite de Artur, Botafogo bate Estudiantes e segue vivo para última rodada da Libertadores

O Botafogo segue muito vivo na Libertadores, sim senhor! Em uma batalha com emoção até o fim na noite desta quarta-feira (14), o time derrotou por 3 a 2 o Estudiantes pela quinta rodada. Artur, com um gol e uma assistência, foi o grande destaque no Nilton Santos. Desse modo, o Glorioso respira mais aliviado e vai precisar de uma vitória simples sobre a Universidad de Chile na última rodada do Grupo A para avançar às oitavas de final. O jogo será na terça-feira (27), às 21h30, mais uma vez na casa alvinegra.

Até lá, o Alvinegro tem dois compromissos. Pelo Campeonato Brasileiro, a equipe faz clássico contra o Flamengo, domingo, às 18h30, no Maracanã. E na quinta (22), visita o Capital, pela Copa do Brasil, no Distrito Federal, às 21h30

ATUAÇÕES DO GLORIOSO. CONFIRA!

Botafogo cria chances em profusão

Com a obrigatoridade de buscar a vitória, o Botafogo tomou a iniciativa das ações e foi superior. Assim, empilhou chances em larga escala diante de um Estudiantes montado para sair apenas em contragolpes. Os argentinos, aliás, conseguiram boas investidas, mas faltou capricho no último passe. Apesar de darem alguns sustos na torcida alvinegra, os visitantes não fizeram com que John fosse, de fato, exigido. De tanto insistir, o Glorioso foi recompensado na reta final. Aos 41 minutos, Jair fez excelente inversão da direita que encontrou Artur dentro da área. O atacante cruzou da esquerda para Rwan Cruz chegar no embalo para finalizar.

Emoção de sobra, e Artur decide

Os times retornaram do intervalo sem substituições, mas o Botafogo manteve o foco. Aos seis minutos, Telles cobrou escanteio, o goleiro saiu mal, e Igor Jesus desviou com o corpo para ampliar a vantagem: 2 a 0. O Estudiantes, porém, não sentiu o golpe e se lançou à frente. Em um desses avanços, Gregore disputou espaço na área e a bola resvalou no braço dele. O árbitro marcou o pênalti, polêmico, e Palacios descontou aos 16′. O pênalti mudou o clima do duelo, já que deixou o Glorioso nervoso em campo.