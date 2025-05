Carro atropela torcedores do Espanyol antes de clássico contra o Barcelona

Acidente deixou 13 feridos leves nos arredores do RCDE Stadium, antes da partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol

Um grave incidente aconteceu nos arredores do RCDE Stadium antes do início do clássico entre Espanyol e Barcelona, nesta quinta-feira (15), pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol. Um carro atropelou um grupo de torcedores do Espanyol que aguardavam a chegada do ônibus da equipe, cerca de uma hora e meia antes da partida.

