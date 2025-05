Canobbio tem fratura na face em jogo do Fluminense e vai passar por cirurgia

Atacante uruguaio se choca com goleiro do Unión Española no começo do jogo e vira desfalque no time tricolor por tempo indeterminado / Crédito: Jogada 10

O atacante Canobbio será desfalque no Fluminense por tempo indeterminado. Isso porque sofreu uma fratura na face no começo do jogo contra o Unión Española, nesta quarta-feira (14), pela Sul-Americana. Ao ser levado para um hospital na Zona Oeste do Rio de Janeiro, passou por exames e teve a confirmação da fratura no osso zigomático, no lado esquerdo da face. Assim, será submetido a uma cirurgia bocomaxilofacial.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora ”O atacante Agustín Canobbio sofreu uma fratura no osso zigomático, no lado esquerdo da face, e será submetido a uma cirurgia bucomaxilofacial”, informou o Fluminense nas redes sociais. Com apenas sete minutos de bola rolando, Canobbio se chocou com o goleiro do time chileno e precisou deixar o campo de maca. No lance, Torgnascioli fez tentativa de antecipação para afastar a bola. Ambos passaram pelo protocolo de concussão. Ao ser substituído por Keno, o uruguaio chegou a ficar alguns minutos no banco de reservas, mas pouco depois foi para o vestiário. O goleiro, por sua vez, continuou em campo. Em campo, o Fluminense precisou superar um pênalti desperdiçado por Everaldo e somou três pontos graças aos gols de Keno e Samuel Xavier. Na última rodada, a equipe de Renato Gaúcho vai decidir o primeiroi lugar do grupo diante do Once Caldas novamente no Maracanã. O time colombiano, contudo, pode alcançar a liderança do Grupo F nesta quinta, quando enfrenta o GV San José.