Asencio, do Real Madrid, tentou encerrar as investigações sobre vídeo sexual em fevereiro

A Justiça espanhola formalizou, na quarta-feira (14), um processo criminal contra o zagueiro e mais três atletas da base merengue / Crédito: Jogada 10

Antes de tornar-se alvo de um processo criminal, Raúl Asencio, do Real Madrid, teve um recurso rejeitado pelo Tribunal de Instrução de San Bartolomé de Tirajana, nas Ilhas Canárias. A defesa do zagueiro solicitou, em fevereiro, o arquivamento da investigação que apura o envolvimento do defensor do Real Madrid na divulgação de um vídeo sexual envolvendo uma menor de idade. O juiz, porém, manteve aberta a via judicial contra o atleta. Os advogados do zagueiro alegaram falta de participação direta de Asencio na gravação do conteúdo. O magistrado, porém, entendeu que havia indícios suficientes para sustentar a continuidade da apuração. Assim, o tribunal recusou o pedido de arquivamento e determinou a continuidade da apuração dos fatos.

Após concluir a fase de instrução, a Justiça espanhola formalizou um processo criminal contra o zagueiro e mais três atletas da base do Real Madrid. São eles: Andrés García, Ferrán Ruiz e Juan Rodríguez. Todos respondem por suposta gravação e divulgação de vídeos íntimos sem o consentimento das vítimas, uma delas menor de idade. Acusações e contexto dos fatos O episódio ocorreu em 15 de junho de 2023, em um clube de praia na ilha de Gran Canária. Segundo a investigação, três dos acusados mantiveram relações sexuais consensuais com duas jovens, de 16 e 18 anos. As gravações aconteceram sem autorização das envolvidas e, mesmo após o pedido para exclusão do material, os vídeos continuaram circulando entre os acusados. Raúl Asencio, embora não tenha participado diretamente das filmagens, teria solicitado acesso ao conteúdo e repassado o material a terceiros. Diante desses elementos, o juiz responsável considerou haver fundamentos para os crimes de violação de privacidade, posse de pornografia infantil e uso de menor para fins pornográficos. O caso ganhou repercussão após a denúncia registrada pela mãe de uma jovem de 16 anos, em setembro de 2023. À época, autoridades prenderam os envolvidos ainda no CT do Real Madrid e apreenderam seus dispositivo eletrônicos.