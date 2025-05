Santos vai renovar contrato com atacante antes afastado e sem espaço nos profissionais

Andrey tinha proposta do Guarani, mas vai permanecer no Peixe e treinar com o elenco depois de cinco meses encostado

A diretoria do Santos vai renovar o contrato do atacante Andrey Quintino, de 22 anos, que estava afastado desde o início do ano, aguardando a definição sobre seu vínculo, que vai até o final de julho. Fora dos planos do Peixe até então, o jogador agora terá uma segunda chance.

Antes da renovação, a diretoria do Guarani procurou o Santos para sondar o atleta, mas as negociações não avançaram. A proposta envolvia um contrato em definitivo com o Bugre e a oportunidade de trabalhar com Marcelo Fernandes, ex-treinador do Peixe. De jogador considerado encostado, Andrey tornou-se prioridade no clube da Vila.