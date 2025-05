Santos decide reintegrar Julio Furch ao elenco

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Furch estava afastado desde o fim de 2024 e vinha treinando em horários alternativos. Ele não fazia parte dos planos do ex-técnico Pedro Caixinha, e o clube esperava que o afastamento atraísse ofertas pelo atleta. Contudo, o argentino ”sentou” no contrato e recusou um empréstimo do Juventude no começo do ano. Além disso, vem dificultando as negociações com o Peixe por uma rescisão contratual.

Assim, ele seguiu treinando no CT Rei Pelé, mas em horários alternativos e sem se tornar uma opção no Santos. Agora, a ideia do clube é avaliar se ele pode ser útil, diante da cobrança por resultados, com o empate sem gols com o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. No momento, o Peixe conta com Tiquinho Soares, Deivid Washington e o jovem Luca Meirelles para o setor. Thaciano também pode jogar na posição.

Furch ganha mais de R$ 1 milhão por mês em um contrato que vai até dezembro de 2026. Ele só poderia ser negociado em julho, na reabertura da janela de transferências. Aliás, ele alternou bons e maus momentos sob o comando de Fábio Carille. Contudo, sequer teve oportunidades com Pedro Caixinha. Agora, tentará renascer na Vila Belmiro com Cleber Xavier.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.