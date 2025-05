Rodrygo nega rumores sobre saída do Real Madrid: ‘Deixem de criar coisas’

Rodrygo ficará fora pelo terceiro jogo seguido do Real Madrid, nesta quarta-feira (14), e usou as redes sociais para se pronunciar sobre a situação. Em mensagem publicada no Instagram, ele tranquilizou os torcedores e rebateu rumores sobre uma possível saída do clube merengue.

“Obrigado por todas as mensagens e preocupações. Voltarei em breve. Deixem de criar coisas”, escreveu o jogador.