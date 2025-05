PSV assume a liderança do Holandês após novo tropeço do Ajax

O Campeonato Holandês ganhou um novo líder na reta final. O PSV assumiu a ponta da tabela após mais um tropeço do Ajax, que chegou a ter nove pontos de vantagem, mas não venceu nenhuma das últimas quatro partidas.

Nesta quarta-feira (14), o Ajax ficou no empate por 2 a 2 com o Groningen, fora de casa, e levou o segundo gol nos acréscimos do segundo tempo, aos 54 minutos. Dessa maneira, o resultado deixou o time de Amsterdã com 75 pontos, ultrapassado pelo PSV, que fez sua parte e goleou o Heracles por 4 a 1, chegando aos 76 pontos na 33ª rodada.