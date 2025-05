Por que Verón voltou a ser relacionado após caso de indisciplina no Santos

Atacante entrou nos minutos finais contra o Ceará, mesmo após se atrasar em treino e protestos da torcida / Crédito: Jogada 10

O torcedor do Santos teve uma grande surpresa, ao ver Gabriel Verón relacionado para o duelo contra o Ceará, na segunda-feira (12), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante voltou a ser chamado após um episódio de indisciplina, quando faltou a um treino no CT Rei Pelé. Contudo, mesmo com o retorno, o jogador segue na berlinda.

Gabriel Verón foi multado pela diretoria em 30% do salário por faltar ao treino. O clube, aliás, confirma que este caso não foi isolado e que o atacante teria cometido o ato de indisciplina outras vezes. Por isso, Cleber Xavier o deixou fora da lista de relacionados contra o Grêmio. Muitos especularam que o atacante teria seu contrato rescindido e seria devolvido ao Porto, de Portugal, que detém seus direitos econômicos. Contudo, Verón reapareceu na lista de relacionados e entrou nos minutos finais do empate sem gols contra o Ceará, no Allianz Parque. Ele substituiu Tiquinho Soares e foi muito vaiado pelo torcedor. "Conversei com ele (Verón). Teve uma punição administrativa, teve uma punição esportiva, não foi para o jogo contra o Grêmio. Como eu tinha a semana cheia, trabalhei bastante com os dois. São dois jogadores interessantes, tanto ele quanto o Xavier. Entendi que ele, mesmo pressionado para esse jogo, poderia me dar um pouco mais, como ele deu nos treinamentos. E aí vamos avaliando o dia a dia para ver como vamos definir agora que temos mais gente no grupo", disse Cleber Xavier. Assim, cabe a Cleber Xavier decidir se o atacante seguirá tendo chances no Santos ou se sua passagem na Vila Belmiro será encurtada em breve.