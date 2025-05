Plata só deve voltar a jogar pelo Flamengo no Mundial de Clubes

Atacante continua com edema ósseo no joelho direito e não estará à disposição nesta quinta-feira contra a LDU, pela Libertadores

Gonzalo Plata vai ficar um período maior no departamento médico do Flamengo. O atacante, afinal, só deve voltar a jogar no Mundial de Clubes, em junho, nos Estados Unidos. O jogador está com edema ósseo no joelho direito e também não estará disponível para a partida contra a LDU, nesta quinta-feira (15), às 21h30, no Maracanã, pela quinta rodada da Libertadores.