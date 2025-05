Palmeiras nunca perdeu e nem tomou gols contra o Bolívar jogando no Brasil

O Palmeiras encara o Bolívar nesta quinta-feira (15/5), às 19h, no Allianz Parque, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O Verdão já está classificado na primeira colocação da chave , mas ainda mira a melhor campanha geral da primeira fase da competição. Para isso, conta com o grande retrospecto contra os bolivianos, jogando diante da sua torcida.

Afinal, Palmeiras e Bolívar já se enfrentaram no Brasil três vezes e o Verdão venceu em todas as ocasiões. Mais do que isso, o Alviverde jamais sofreu um gol dos bolivianos. Foram vitórias por 3 a 0, 4 a 0 e 5 a 0.

O primeiro duelo aconteceu pela Libertadores de 1995. No antigo Palestra Itália, o Verdão venceu por 3 a 0, com dois gols de Válber e um de Rivaldo. Depois, as equipes só voltariam a se encontrar em 2020, no Allianz Parque. E o Palmeiras não tomou conhecimento do Bolívar, aplicando uma goleada de 5 a 0, indo as redes com Willian Bigode, Matías Viña, Rony, Raphael Veiga e Wesley.

Por fim, o encontro mais recente aconteceu pela Libertadores de 2023. Novamente pela fase de grupos da competição continental, o Palmeiras venceu por 4 a 0, com dois gols de Artur, um de Rony e um de Piquerez.

Mas para a partida desta quinta, Abel Ferreira fará algumas alterações em relação à equipe que venceu o São Paulo, no último domingo, pelo Brasileirão. Vanderlan, Murilo, Emiliano Martínez e Lucas Evangelista devem começar o embate. O ataque deve ser liderado por Vitor Roque. No jogo passado, ele saiu do banco de reservas para fazer o gol da vitória do Palmeiras. Contudo, o zagueiro Micael e o atacante Bruno Rodrigues seguem no departamento médico.