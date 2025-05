Nonato, do Fluminense, projeta duelo decisivo na Sula: ‘Renato mostrou possibilidades’

Autor do gol contra o Unión Española, no Chile, Nonato projeta o reencontro do Fluminense com a equipe pela 5ª rodada da Sul-Americana, nesta quarta-feira (14), às 19h (de Brasília), no Maracanã. A equipe carioca necessita vencer para seguir na briga pela primeira colocação do Grupo F, que atualmente é do Once Caldas, da Colômbia.

“A gente conhece bem o time deles. O Renato (Gaúcho) mostrou por vídeo várias possibilidades. Aqui no Maracanã, sabemos que será diferente, pois teremos o apoio da nossa torcida. Acredito que tem tudo para que a gente faça um grande jogo para encaminhar essa classificação na Sul-Americana. Sabemos da importância de garantir a vaga em primeiro lugar. Assim, temos que ter uma boa vitória para dar confiança ao grupo para o nosso dia a dia. Temos três competições muito duras e um triunfo pode dar mais tranquilidade para a sequência do trabalho”, disse.