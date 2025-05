Lucas perdeu metade dos jogos do São Paulo no ano

Lucas novamente será desfalque no São Paulo. O camisa 7 não está na lista de relacionados para o embate contra o Libertad, nesta quarta-feira (14), às 21h30, no Morumbis, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogador segue com dores no joelho direito e não terá condições de jogo. Contudo, o número de embates perdidos pelo meia-atacante na temporada já assusta.

Dos 30 jogos do São Paulo na temporada, já levando em conta o jogo desta quarta-feira, Lucas esteve em campo em apenas 15, ou seja, apenas 50%. Aliás, estas ausências são por motivos distintos, não apenas por lesões.

Entre idas e vindas, uma temporada irregular

Lucas começou a temporada participando dos dois amistosos do São Paulo contra Cruzeiro e Flamengo, na Flórida, nos Estados Unidos. Por conta disso, perdeu a primeira partida do Paulistão, contra o Botafogo-SP. Sua estreia oficial em 2025 foi contra o Guarani, pelo Estadual. Depois ficou fora de mais dois embates por estar sendo preservado.

Contudo, na semifinal do Campeonato Paulista, no dia 10 de março, Lucas sofreu uma lesão no joelho direito, que o tirou de campo por 10 jogos. Durante o clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque, o camisa 7 foi substituído com muitas dores e desde então vem tratando a contusão.

O jogador só voltou a atuar no dia 2 de maio, contra o Fortaleza, pelo Brasileiro. Depois, mais 29 minutos contra o Alianza Lima, pela Libertadores. Por precaução por causa do gramado sintético da Arena Barueri, Lucas foi preservado do clássico contra o Palmeiras, no fim de semana, e voltaria à lista de relacionados para enfrentar o Libertad. Contudo, voltou a reclamar de dores no joelho. Agora, ele corre para estar novamente à disposição de Zubeldía o mais rápido possível.