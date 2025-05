Joia da base brilha, São Paulo empata com Libertad e se classifica na Libertadores

Com um a menos desde os 17 minutos do primeiro tempo, Tricolor contou com a estrela do estreante Lucca para carimbar sua vaga

O Tricolor lidera o Grupo D com 11 pontos e já não pode ser alcançado pelo Alianza Lima, terceiro colocado. Já o Libertad é o segundo colocado, com oito pontos, e ainda briga pela primeira colocação.

O São Paulo está na próxima fase da Libertadores! Na noite desta quarta-feira (14), o Tricolor correu atrás e buscou o empate contra o Libertad, em 1 a 1. O Soberano teve Alisson expulso ainda na primeira etapa, saiu atrás, mas contou com a estrela do jovem Lucca, que estreou marcando o gol da classificação.

Agora, o foco do São Paulo será o Grêmio, adversário pelo Brasileirão no próximo sábado (17), às 21h. O Tricolor encerra a participação na fase de grupos contra o Talleres, no dia 27, no Morumbis. Já o Libertad, no mesmo dia, recebe o Alianza Lima.

Tricolor fica com um a menos no começo do jogo

Em busca da classificação para as oitavas de final, o São Paulo começou o jogo indo para cima. A primeira oportunidade veio dos pés de Ferreira, que arriscou da entrada da área e parou em defesa de Morínigo. Entretanto, as coisas complicaram para o Tricolor aos 17′. Alisson acabou acertando um carrinho por cima, no tornozelo de Fernández, e recebeu o vermelho direto.

Mesmo com um a menos, o Tricolor conseguiu manter o volume de jogo e permaneceu mais com a bola. Entretanto, o Libertad encontrou os espaços e criou suas oportunidades. Na principal, Sanabria subiu após cobrança de escanteio e cabeceou tirando tinta da trave.

São Paulo sai atrás e consegue o empate nos pés de um estreante

O São Paulo seguiu em cima ao longo da segunda etapa. Mesmo com um a menos, o Tricolor teve a chance de abrir o placar com Ferreira, que saiu na cara do goleiro e mandou para fora. Depois, Marcos Antônio chutou de fora da área e tirou tinta da trave. Na melhor oportunidade, a bola sobrou para Alan Franco na pequena área, que acabou isolando.