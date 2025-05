Jogador do Real Madrid é alvo de processo por compartilhar conteúdo sexual sem autorização

Há uma expectativa de qual será a solicitação do Ministério Público e da Promotoria, pois pode haver a apresentação das acusações e a solicitação do julgamento dos suspeitos. Os possíveis crimes que os quatro acusados podem ser condenados são violação de privacidade e distribuição de vídeos sem consentimento. Além disso, recrutamento ou utilização de menores para fim pornográficos e posse de pornografia infantil.

Raúl Asencio, que se tornou zagueiro titular do Real Madrid nesta temporada por conta de lesões de seus companheiros, tornou-se alvo de processo por parte da Justiça Espanhola. O Tribunal de Instrução Número 3 de San Bartolomé de Tirajana acusa o defensor e outros três companheiros da base dos Merengues. A instituição pediu a conclusão das investigações, nesta quarta-feira (14), e pediu a abertura de ação criminal. No caso, o quarteto é suspeito de gravar e compartilhar imagens de duas mulheres sem o consentimento das mesmas. Inclusive, uma das vítimas é menor de 18 anos.

O episódio ganhou notoriedade em setembro de 2023, mas uma parte da polícia espanhola preferiu adotar cautela e manter em sigilo o nome dos atletas. A única informação divulgada naquele momento era que um dos suspeitos integrava o Real Madrid Castilla, uma espécie de “segundo time” do clube espanhol. Os outros três acusados faziam parte do elenco da terceira equipe.

Detalhes da investigação sobre jogadores do Real Madrid

A argumentação é de que um desses jogadores das categorias de base dos Galácticos teria sido o autor da gravação de um vídeo de caráter íntimo de uma menor de idade. Posteriormente, ele teria compartilhado o conteúdo com companheiros de clube. A propósito, na ocasião, especulou-se até a possibilidade do envolvimento de atletas do grupo principal.

Em um momento posterior, tornaram públicos os nomes dos suspeitos. Além de Raúl Asencio, de 22 anos, e atualmente titular do Real Madrid, também são alvos da denúncia Andrés García, Ferrán Ruiz e Juan Rodríguez. Por sinal, a abertura do inquérito ocorreu depois de uma acusação entregue no município de Santa María de Guía, nas Ilhas Canárias.