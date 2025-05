Ex-melhor do mundo, Shevchenko aprova Ancelotti no Brasil

Shevchenko e Ancelotti trabalharam juntos nos tempos dourados do Milan

Velho conhecido de Carlo Ancelotti, o ex-atacante ucraniano Andriy Shevchenko é só elogios ao novo técnico da Seleção Brasileira. Aliás, o vencedor do Bola de Ouro de 2004 afirmou que o comandante italiano tem o perfil do Brasil. Assim, aposta em uma retomada da Amarelinha, que estava sem técnico há 45 dias, desde a demissão de Dorival Júnior.

“Organização, disciplina e motivação. Brasil tem incríveis talentos, sempre busca vencer Copas, acho que isso é algo de que Carlo necessita. Sua carreira está no ponto em que ele decidiu se mudar para treinar seleções. Definitivamente vai dar mais energia ao time, à nação, ele é um grande motivador, grande mentor”, comentou Shevchenko durante evento que reuniu ex-atletas na véspera do Congresso da Fifa, nesta quarta-feira (15), em Assunção, no Paraguai.