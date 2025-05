Em meio à estreia de Diniz, Vasco chega a um mês sem vencer

Cruz-Maltino não consegue se impor no primeiro jogo sob o comando do técnico e perde para o Lanús por 1 a 0, pela Sul-Americana

Dessa forma, a última vez em que este elenco saiu de campo com os três pontos foi no dia 12 de abril. Na ocasião, derrotou o Sport por 3 a 1, pelo Campeonato Brasileiro.

Em meio à crise e mudanças no Departamento de Futebol, o Vasco completou um mês sem vencer na temporada e se complicou na Sul-Americana. Afinal, a equipe carioca não conseguiu se impor na estreia do técnico Fernando Diniz e sofreu um revés por 1 a 0 para o Lanús no torneio continental, na Argentina.

Desde então, foram nove partidas, com seis derrotas e três empates, algo que refletiu também na classificação das competições que o time disputa no ano. Na Sul-Americana, o Cruz-Maltino soma 5 pontos. Ele depende de um triunfo sobre o Melgar, do Peru, em São Januário, para garantir uma vaga nos playoffs, contra algum dos terceiros colocados da Libertadores.

O confronto acontece no dia 27 de maio, às 19h (de Brasília). No momento, o time está a dois pontos do adversário e só a vitória interessa para seguir vivo na competição.

Além disso, o Vasco ocupa, no momento, a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Logo após o revés, de virada, para o Vitória, em Salvador, a equipe estacionou nos 7 pontos e ocupa a 17ª colocação.