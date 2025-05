Diniz lamenta derrota na estreia e enfatiza retorno para ajudar o Vasco

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Acho que a equipe, por conta do primeiro tempo e um pedaço do segundo, tem coisas positivas para a gente colher e corrigir as coisas erradas que a gente fez no jogo. A equipe já tinha envolvido o Lanús, o jogo já havia se apresentado para ser mais vertical e a gente continuava trocando passes mais lateralizados. No segundo tempo achei que no começo não fomos bem, a gente toma o gol e o time perde um pouco de confiança. As outras coisas vêm por conta do histórico recente e o time sente. Também a gente teve que fazer as trocas, tinha uma tendência da gente ganhar um pouco de vigor físico, mas perdeu um pouco da ideia do jogo. E depois da expulsão ficou difícil da gente buscar o empate”, afirmou.

Gratidão ao Vasco

O treinador aproveitou sua primeira coletiva pós-jogo para dar mais detalhes de seu retorno ao Vasco. Diniz revelou que recebeu outros convites neste período, mas escolheu o clube cruzmaltino por conta da gratidão por sua primeira passagem, além da identificação com o time e o desejo de ajudar.

“O processo de negociação por minha parte foi fácil, porque eu queria vir para o Vasco. Eu tive outros convites para trabalhar na Série A e fora do Brasil, neste momento da minha carreira. Eu sou muito grato ao Vasco por eu ter vindo aqui em 2021, eu aprendi coisas importantes na primeira passagem. É um clube que eu gosto, uma instituição que eu admiro muito. Eu tenho identificação, adoro a torcida, a maneira que eles apoiam. Eu acho que é um time que no momento precisa de ajuda e eu queria muito vir aqui ajudar”, ressaltou.