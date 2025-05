Bologna conquista o título da Copa da Itália pela terceira vez na história

Após 51 anos de espera, bolonheses voltam a vencer o torneio italiano. Triunfo veio com o 1 a 0 sobre o Milan no Estádio Olímpico, gol de Ndoye

A conquista foi justa. Afinal, o Bologna apresentou futebol mais encaixado, com maior número de finalizações (11 a 7), e apenas um pouco menos de posse de bola (47%), muito por conta da reta final, quando o Milan pressionou em busca do empate.

O Bologna garantiu, pela terceira vez em sua história, o título da Copa da Itália da temporada 2024/25. A conquista veio após a vitória sobre o Milan nesta quarta-feira (14/5), no Estádio Olímpico, por 1 a 0. O gol foi de Ndoye, no segundo tempo. Os bolonheses venceram a competição em 1970 e 1974. Assim encerram um jejum de mais 50 anos sem conquistar o título e festejam o tri. Já os milanistas buscavam o sexto troféu — foram campeões em 1967, 1972, 1973, 1977 e 2003.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como o Bologna chegou ao título

No primeiro tempo, Milan e Bologna fizeram um jogo equilibrado. Embora os milanistas tenham criado mais chances, o time de Bolonha também levou perigo. Aos sete minutos, Maignan fez grande defesa e evitou o que seria o gol de Santiago Castro para o Bologna. Mas o Milan teve uma oportunidade incrível aos 10 minutos: após cruzamento, o goleiro Skorupski evitou um gol contra com uma defesa parcial, e, na sobra, Luka Jovic finalizou. Mas o arqueiro salvou novamente.

No segundo tempo, aos sete minutos, após confusão na área, a bola sobrou para Ndoye, que se livrou da marcação e finalizou para marcar o gol que garantiria o título ao Bologna. A partir daí, o time controlou o jogo. Assim, resistiu à pressão do Milan, que, apesar da posse de bola, não conseguiu encontrar espaços para finalizar com perigo. Fim de jogo e muita emoção para uma torcida de um time muito tradicional, com sete títulos da Liga Italiana (mas o último apenas em 1963/64) e que há décadas não levantava taça.

Milan 0x1 Bologna

Final da Copa Itália 2024/25

Data: 14/5/2025

Local: Estádio Olímpico, Roma (ITA)

Gol: Ndoye, 7’/2ºT (0-1)

Milan: Maignan; Tomori (Walker, 18’/2ºT), Gabbia e Pavlovic; Alejandro Jiménez (João Félix, 17’/2ºT), Fofana (Tammy Abraham, 28’1/2ºT) Reijnders e Theo Hernández; Pulisic (Chukwueze, 43’/2ºT), Jovic (Santiago Jiménez, 17’/2ºT) e Rafael Leão. Técnico: Sergio Conceição.

Bologna: Skorupski; Holm (Calabria, 31’/2ºT), Beukema, Lucumí e Miranda; Freuler, Fergunson e Fabbian (Pobega, 24’/2ºT); Orsolini (Casale, 24’/2ºT), Santiago Castro (Dallinga, 80’/2ºT) e NDoye (Odgaard, 35’/2ºT). Técnico: Vincenzo Italiano.

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA).

Auxiliares: Giorgio Peretti (ITA) e Valerio Colarossi (ITA).

Cartões Amarelos: Tomori e Pulisic (MIL); Lucumí, Fergusonn e Fabian (BOL)